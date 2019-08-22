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Гафта выписали из больницы после инсульта

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Народного артиста СССР и актера театра «Современник» Валентина Гафта выписали из больницы, где он находился после инсульта. В настоящее время артист восстанавливается в реабилитационном центре, рассказала агентству городских новостей «Москва» его супруга актриса Ольга Остроумова.

«Все стабильно. Его выписали из больницы, сейчас он находится в реабилитационном центре. После инсульта восстанавливаются год, а пока прошел только месяц — о прогнозах пока говорить рано», — отметила она.

О том, что артист перенес инсульт, стало известно 7 августа.

Ранее, 12 марта, сообщалось, что 83-летний Гафт был экстренно госпитализирован из-за ухудшения здоровья на фоне стресса. Как пишет НСН, у актера есть ряд заболеваний, самое серьезное из которых — болезнь Паркинсона. Из-за нее он стал реже выходить на сцену «Современника».

Валентин Гафт дебютировал в кино в 1956 году, первой картиной, в которой он снялся, было «Убийство на улице Данте». После этого он сыграл множество комедийных и драматических ролей, а также работал в театрах Моссовета, Сатиры, на Малой Бронной, «Современник» и других. Кроме того, авторству Гафта принадлежит множество стихов и эпиграмм.

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