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Жена Гафта рассказала о состоянии артиста после инсульта

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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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Состояние актера театра и кино Валентина Гафта нормализовалось, но он всё еще находится в больнице, сообщила его жена Ольга Остроумова.

«Чувствует себя хорошо, давление тоже хорошее, но речь о выписке еще не идет, нет, не торопимся», — приводит ее слова «РИА Новости» в понедельник, 12 августа.

О том, что Валентин Гафт перенес инсульт, стало известно 7 августа. Позднее портал Mail.ru разместил фотогалерею в память об артисте, под которой было написано, что он скончался. Ее удалили.

Валентин Гафт дебютировал в кино в 1956 году, в картине «Убийство на улице Данте». После этого сыграл еще множество как комедийных, так и драматических ролей. Также работал в театрах Моссовета, Сатиры, на Малой Бронной, «Современнике» и других. Кроме того, известен как автор стихов и эпиграмм. В 1984 году Гафт удостоился звания народного артиста РСФСР.

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