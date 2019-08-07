Прямой эфир

В «Современнике» прокомментировали госпитализацию Гафта

0
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пресс-секретарь театра «Современник» Елена Волкова заявила «Известиям», что информация о самочувствии народного артиста РСФСР Валентина Гафта появятся на сайте учреждения в случае необходимости. При этом она не подтвердила и не опровергла сообщения о его госпитализации.

Ранее 7 августа СМИ узнали, что народный артист РСФСР Валентин Гафт уже около недели находится в одной из московских больниц. Супруга актера Ольга Остроумова подтвердила эту информацию, отметив, что состояние Гафта удовлетворительное.

Маски для золотой дюжины
В Большом театре вручили театральные премии народным артистам

По словам пресс-секретаря «Современника», в настоящий момент в театре отпуск.

«Театр не работает со 2 августа по 1 октября, когда у нас традиционно состоится открытие сезона. В этот период никаких мероприятий, гастролей и выездов проводиться не будет. И репетиции в этот период не проводятся, потому что все актеры в отпуске. У нас был очень тяжелый сезон, сезон переезда, очень все устали — было две большие премьеры. В театре идет обычная административная работа», — заключила Волкова.

В марте 2019 года СМИ сообщили, что Гафт экстренно госпитализирован из-за ухудшения здоровья на фоне стресса. Его жена, актриса Ольга Остроумова, опровергла эту информацию. По ее словам, артист находился дома и нормально себя чувствовал. Сам Гафт также заявил, что у него всё хорошо, а причиной появления слухов о своей болезни назвал то, что «люди скучают».

Валентин Гафт дебютировал в кино в 1956 году, в картине «Убийство на улице Данте». После этого сыграл еще множество как комедийных, так и драматических ролей. Также работал в театрах Моссовета, Сатиры, на Малой Бронной, «Современник» и других. Кроме того, известен как автор стихов и эпиграмм.

В текущем репертуаре артиста на сайте «Современника» значатся роли в двух спектаклях. Отчим в постановке Саида Багова «Пока существует пространство» и Фирс в «Вишневом саду» – А.П. Чехова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Актер Валентин Гафт госпитализирован с инсультом
Валентин Гафт госпитализирован в Москве

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017