В «Современнике» прокомментировали госпитализацию Гафта

Пресс-секретарь театра «Современник» Елена Волкова заявила «Известиям», что информация о самочувствии народного артиста РСФСР Валентина Гафта появятся на сайте учреждения в случае необходимости. При этом она не подтвердила и не опровергла сообщения о его госпитализации.

Ранее 7 августа СМИ узнали, что народный артист РСФСР Валентин Гафт уже около недели находится в одной из московских больниц. Супруга актера Ольга Остроумова подтвердила эту информацию, отметив, что состояние Гафта удовлетворительное.

По словам пресс-секретаря «Современника», в настоящий момент в театре отпуск.

«Театр не работает со 2 августа по 1 октября, когда у нас традиционно состоится открытие сезона. В этот период никаких мероприятий, гастролей и выездов проводиться не будет. И репетиции в этот период не проводятся, потому что все актеры в отпуске. У нас был очень тяжелый сезон, сезон переезда, очень все устали — было две большие премьеры. В театре идет обычная административная работа», — заключила Волкова.

В марте 2019 года СМИ сообщили, что Гафт экстренно госпитализирован из-за ухудшения здоровья на фоне стресса. Его жена, актриса Ольга Остроумова, опровергла эту информацию. По ее словам, артист находился дома и нормально себя чувствовал. Сам Гафт также заявил, что у него всё хорошо, а причиной появления слухов о своей болезни назвал то, что «люди скучают».

Валентин Гафт дебютировал в кино в 1956 году, в картине «Убийство на улице Данте». После этого сыграл еще множество как комедийных, так и драматических ролей. Также работал в театрах Моссовета, Сатиры, на Малой Бронной, «Современник» и других. Кроме того, известен как автор стихов и эпиграмм.

В текущем репертуаре артиста на сайте «Современника» значатся роли в двух спектаклях. Отчим в постановке Саида Багова «Пока существует пространство» и Фирс в «Вишневом саду» – А.П. Чехова.