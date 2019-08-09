Прямой эфир

Актера Александра Шувалова госпитализировали в Москве

0
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве актера Александра Шувалова экстренно госпитализировали. Об этом 9 августа сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, причиной госпитализации стали осложнения после операции — неделю назад 32-летний артист перенес хирургическое вмешательство в брюшную полость. Состояние Шувалова не уточняется.

Шувалов родился в 1987 году и окончил музыкальное училище имени Пироговых. В настоящее время актер сотрудничает с театральной студией «Квадрат».

18 июля сообщалось, что актера Валерия Афанасьева экстренно госпитализировали в Москве, а днем ранее в столице экстренно прооперировали звезду сериала «Улицы разбитых фонарей» Юрия Кузнецова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Риме госпитализировали режиссера Тинто Брасса
Актер Валентин Гафт госпитализирован с инсультом

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017