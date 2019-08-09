Актера Александра Шувалова госпитализировали в Москве

В Москве актера Александра Шувалова экстренно госпитализировали. Об этом 9 августа сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, причиной госпитализации стали осложнения после операции — неделю назад 32-летний артист перенес хирургическое вмешательство в брюшную полость. Состояние Шувалова не уточняется.

Шувалов родился в 1987 году и окончил музыкальное училище имени Пироговых. В настоящее время актер сотрудничает с театральной студией «Квадрат».

18 июля сообщалось, что актера Валерия Афанасьева экстренно госпитализировали в Москве, а днем ранее в столице экстренно прооперировали звезду сериала «Улицы разбитых фонарей» Юрия Кузнецова.