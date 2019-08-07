Актер Валентин Гафт госпитализирован с инсультом

Народный артист РСФСР Валентин Гафт перенес инсульт. Он около недели находится в одной из московских больниц.

Врачи сначала отправили 83-летнего артиста в реанимацию, передает РЕН ТВ. После стабилизации состояния его перевели в отделение неврологии.

В марте 2019 года СМИ сообщили, что Гафт экстренно госпитализирован из-за ухудшения здоровья на фоне стресса. Его жена, актриса Ольга Остроумова, опровергла эту информацию. По ее словам, артист находился дома и нормально себя чувствовал. Сам Гафт также заявил, что у него всё хорошо, а причиной появления слухов о своей болезни назвал то, что «люди скучают».

Валентин Гафт дебютировал в кино в 1956 году, в картине «Убийство на улице Данте». После этого сыграл еще множество как комедийных, так и драматических ролей. Также работал в театрах Моссовета, Сатиры, на Малой Бронной, «Современник» и других. Кроме того, известен как автор стихов и эпиграмм.