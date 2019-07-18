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Актера Валерия Афанасьева экстренно госпитализировали в Москве

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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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Народный артист России Валерий Афанасьев попал в одну из больниц Москвы. Причиной госпитализации стали жалобы на сильные боли в спине и повышенную температуру, сообщает 18 июля Пятый канал.

Отмечается, что сейчас 69-летний актер находится в хирургическом отделении.

Афанасьев получил звание народного артиста России в 2005 году. Он снялся в таких фильмах, как «Гардемарины, вперед!» и «Ширли-мырли», а также в сериалах «Дневник свекрови», «Уходящая натура», «Между нами, девочками», «Дело гастронома № 1», «Марш Турецкого» и «Михайло Ломоносов».

17 июля звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» актер Юрий Кузнецов был экстренно доставлен в одну из больниц Санкт-Петербурга.

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