Российский актер и музыкант Петр Мамонов попал в реанимацию с инфарктом, о чем сообщается на его странице в Facebook в субботу, 24 августа.

«Он сейчас с инфарктом в реанимации. Помолитесь о здоровье Петра», — написано в соцсети.

Уточняется, что состояние артиста оценивается как тяжелое, в связи с чем будут отменены все ближайшие концерты. Информации о том, в какой именно больнице содержится поэт, не приводится.

По данным РЕН ТВ, 68-летний артист попал в реанимацию из клиники психиатрии, где он лечился до ухудшения здоровья.

Петр Мамонов — рок-музыкант, поэт, актер, и радиоведущий. Известен по музыкальной группе «Звуки Му», моноспектаклям и главной роли в фильме «Остров» режиссера Павла Лунгина.

В конце 2017 года Мамонов представил в Москве свой новый спектакль «Как я читал святого Исаака Сирина». Под электро- и рок-музыку он изложил зрителям труды преподобного.