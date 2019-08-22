Борис Гребенщиков назвал дату релиза нового альбома

Лидер российской рок-группы «Аквариум» Борис Гребенщиков рассказал, что планирует выпустить новый альбом уже осенью 2019 года. Об этом в четверг, 22 августа, сообщает НСН.

По словам музыканта, у него уже накопилось материала на целых две пластинки, и работа над новыми песнями не прекращается.

«У меня отпуска не будет. Скоро я уезжаю микшировать песни на новый альбом и собираюсь заниматься этим весь август», — уточнил Гребенщиков.

4 августа сообщалось, что группа «Аквариум» собирает в Сети средства на новый альбом. Уточняется, что на проект уже перечислили 1 млн 920 тыс. рублей из необходимых 2,5 млн рублей.