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Группа «Аквариум» отложила турне по Украине

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Группа «Аквариум» сообщила о невозможности проведения в декабре концертов на Украине из-за непредвиденных обстоятельств. Об этом 1 декабря на своей странице в Facebook написал лидер коллектива Борис Гребенщиков.

«Надеемся, что форс-мажор канет в Лету и мы вернемся к вам. Поэтому концерты не отменяются, а переносятся на более разумное время. Надеемся, что на июнь», — пояснил артист.

Концерты были запланированы, в частности, в Одессе, Херсоне, Запорожье, Днепре (бывший Днепропетровск), Киеве и Харькове.

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Как уточняет ТАСС, накануне в СМИ высказывались версии, что группа могла перенести концерты из-за запрета государственной пограничной службы Украины на въезд в страну мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет. «Газета.ру» отмечает, что сам Гребенщиков отметил 65-летие, однако другие музыканты «Аквариума» моложе. 

30 ноября Киев ограничил въезд российских граждан мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет, чтобы Москва не формировала на Украине отряды «частных армий». Такую причину озвучил украинский президент Петр Порошенко в своем Twitter. В связи с этим на украинских КПП усилили меры по контролю за пересечением границы государства. После этого в Верховной раде предложили принять аналогичные меры в отношении россиянок.

29 ноября Украина запретила иностранцам въезд в Крым на время действия военного положения, которое Киев ввел после того, как 25 ноября в Керченском проливе три корабля ВМС Украины вторглись в территориальные воды России в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские корабли не отреагировали и продолжали совершать опасные маневры. Российским военным пришлось применить силу для их остановки. Сейчас украинские корабли арестованы, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

Гребенщиков вместе со школьным товарищем Анатолием Гуницким основал музыкальную группу «Аквариум» в 1972 году. В общей сложности у Гребенщикова свыше 30 музыкальных альбомов. Последняя его сольная пластинка вышла в электронном формате под названием «Время N» в феврале этого года.

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