Шнуров и Гребенщиков записали совместный трек для фильма «Гоголь»

Известный музыкант Сергей Шнуров и рок-группа «Аквариум» во главе с Борисом Гребенщиковым записали совместный трек для фильма «Гоголь. Страшная месть», который 30 августа вышел на экраны российских кинотеатров.

Песня носит одноименное с фильмом название и была опубликована вместе с совместной фотографией музыкантов в посвященной фильму группе в социальной сети «Вконтакте».

Фото: vk.com/gogolvkino Сергей Шнуров и Борис Гребенщиков

Также Шнуров записал для картины совместный трек с рэпером ST. 24 августа стало известно, что музыкант отметился на новой пластинке рэпера Pharaoh.