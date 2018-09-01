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Шнуров и Гребенщиков записали совместный трек для фильма «Гоголь»

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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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Известный музыкант Сергей Шнуров и рок-группа «Аквариум» во главе с Борисом Гребенщиковым записали совместный трек для фильма «Гоголь. Страшная месть», который 30 августа вышел на экраны российских кинотеатров.

Песня носит одноименное с фильмом название и была опубликована вместе с совместной фотографией музыкантов в посвященной фильму группе в социальной сети «Вконтакте».

Гоголь_музыканты

Фото: vk.com/gogolvkino
Сергей Шнуров и Борис Гребенщиков

Также Шнуров записал для картины совместный трек с рэпером ST. 24 августа стало известно, что музыкант отметился на новой пластинке рэпера Pharaoh.

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