Друг Шнурова раскрыл подробности его нового романа

Бывший участник группы «Ленинград» и друг Сергея Шнурова — Стас Барецкий — признался, что это он познакомил рокера с его новой подругой Ксенией Костровской.

«Ну нормальная девушка как бы, мне нравится. Что тут еще можно прокомментировать. Ну у них там типа любовь, вот», — сказал он в разговоре с телеканалом РЕН ТВ.

Вместе с тем Барецкий посетовал, что лично ему бы хотелось, чтобы рокер вновь сошелся со своей бывшей возлюбленной — актрисой Оксаной Акиньшиной.

«Я их помню, когда они еще с Акиньшиной жили вместе, я с ними там тоже тусовался. Хорошая пара, счастливая такая. Я до последнего момента верю, что они сойдутся, и это будет большой выстрел», — добавил он.

Шоумен отметил, что первая любовь, она самая крепкая, а всё остальное — это «мимолетные моменты».

В августе Шнуров развелся со своей третьей по счету супругой Матильдой после восьми лет совместной жизни. Свидетельство о расторжении брака девушка опубликовала в своем Instagram в разделе Stories.

Позже в соцсетях появились совместные фотографии Шнурова и его новой возлюбленной. Снимки у себя в Instagram разместила сама девушка, но потом удалила пост. На одном из кадров был запечатлен поцелуй с рокером.

Вместе с тем еще в июле Шнур виделся с Акиньшиной. Пара также сделала совместное фото.