Предполагаемая девушка Шнурова выложила в Сеть совместные фотографии

В Сети появились совместные фотографии лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова с петербурженкой Ксенией Костровской. Снимки у себя в Instagram разместила сама девушка, но позже удалила пост, отмечает телеканал 78.

На одном из кадров был запечатлен поцелуй с музыкантом.

«Наверное, почти у каждого есть или был особенный человек, который что-то изменил в вашей жизни или в сознании. Который смог успокоить эмоции и направить их на созидание. Который откусил кусок твоей души и одновременно наполнил ее. И ты можешь быть больным, измотанным и абсолютно бессильным, но при этом счастливым. Счастливым, потому что после такой встречи твой мир уже не будет прежним», — подписала Костровская серию фотографий.

Судя по странице в Instagram, девушка проживает в Санкт-Петербурге, участвует в профессиональных фотосессиях в качестве модели, имеет отношение к студии татуировки и перманентного макияжа. Шнуров подписан на ее Instagram.

В августе стало известно, что артист официально развелся со своей третьей по счету супругой — Матильдой — после восьми лет совместной жизни. Свидетельство о расторжении брака Шнурова опубликовала в своем Instagram в разделе Stories.