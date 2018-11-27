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Путин поздравил Гребенщикова с юбилеем

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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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Президент России Владимир Путин поздравил музыканта Бориса Гребенщикова с 65-летием. Он отметил, что основатель группы «Аквариум» всегда шел в творчестве особым путем и создал «целый мир, наполненный хорошей музыкой и стихами».

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«Ваши талантливые произведения находят живой отклик в сердцах и душах миллионов поклонников как в нашей стране, так и за ее пределами», — говорится в тексте поздравительной телеграммы, опубликованной 27 ноября пресс-службой Кремля.

Президент пожелал Гребенщикову здоровья, вдохновения и новых интересных замыслов, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Летом Гребенщиков, группа «Аквариум» и Сергей Шнуров записали совместный трек для фильма «Гоголь. Страшная месть». Также Гребенщиков рассказал, что были планы записать для этого же фильма его дуэт с певицей Монеточкой, но они не осуществились.

Борис Гребенщиков, также известный как БГ, родился в 1953 году в Ленинграде. В 1972 году вместе с Анатолием Гуницким создал группу «Аквариум». Коллектив долго существовал полуподпольно, выпуская домашние записи и давая редкие концерты, в 1981 году вошел в Ленинградский рок-клуб. В 1991 году первый состав коллектива был распущен, затем Гребенщиков собрал новый, названный «Аквариум 2.0». В 1997 году Гребенщиков распустил и эту группу, после этого выступал сольно. Последний на сегодняшний день альбом «Соль» вышел в 2014 году.

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