«Би-2» представили первый альбом супергруппы «Куртки Кобейна»

Группа «Би-2» презентовала первый альбом супергруппы «Куртки Кобейна». Об этом 9 августа сообщила пресс-служба «Би-2».

В записи приняли участие Диана Арбенина, Монеточка, Борис Гребенщиков, Ренарс Кауперс (Brainstorm), Леонид Агутин, Brazzaville, Manizha, Midnight Faces и другие, пишет «РИА Новости».

Супергруппа была основана в 2018 году с целью объединить музыкантов разных стилей. Премьерной композицией стала песня «Охота на кузнечиков», записанная с Дианой Арбениной и басистом «Арии» Виталием Дубининым.

Всего в новый альбом вошли 11 треков в разной стилистике — от электроники до рока и хип-хопа.

8 августа группа Lumen анонсировала песню для саундтрека к комиксу.