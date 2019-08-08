Группа Lumen анонсировала песню для саундтрека к комиксу

Российская рок-группа Lumen рассказала о работе над песней, которая станет саундтреком к комиксу о Бэтмене. Об этом вокалист коллектива рассказал на «Нашем радио».

По словам музыканта, композиция получила название «Страх» и станет саундтреком к комиксу о Бэтмене под названием «Металл».

«Я уже познакомился с этой историей, пролистал все выпуски от начала до конца, чтобы понять, в чем там, собственно, суть. И мы специально об этой истории написали текст. В нем образы, не бьющие в лоб. То есть те, кто прочитал этот комикс, поймут, о чем мы говорим, те, кто не прочитал, будут воспринимать эту историю совершенно иначе», — приводит слова артиста НСН.

Также группа Lumen анонсировала новую концертную программу, которая тоже получила название «Страх». Премьера одноименного трека намечена на 21 сентября.