Найк Борзов выпустит новый альбом

Советский и российский рок-музыкант, поэт и певец Найк Борзов готовит для поклонников новую пластинку. Об этом артист рассказал в эфире «Нашего радио».

По словам музыканта, в настоящее время часть материала уже готова, однако есть и те песни, которые еще не записывались.

«Какие-то песни уже практически сведены, какие-то нет. На одну из них я еще даже барабаны не записал», — приводит НСН слова музыканта.

Борзов добавил, что сроки выхода альбома точнее сможет назвать осенью, чтобы не обнадеживать публику зря. Вместе с тем, певец пообещал в ближайшее время представить сингл с нового альбома «Реакция на солнце», который уже готов и ждет своего релиза.

22 июля группа «Чиж & Co» анонсировала новый альбом впервые за 20 лет.