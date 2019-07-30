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Галанин рассказал о подготовке новых альбомов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Певец и лидер рок-группы «СерьГа» Сергей Галанин пообещал поклонникам сразу два новых альбома. Об этом исполнитель рассказал на «Нашем радио» 30 июля.

По словам музыканта, накопилось достаточное количество песен, многие из которых уже активно звучат на концертах коллектива, и хватит их сразу на два альбома.

«Честно говоря, очень жду момента, когда найдется время, чтобы нам сесть в студию. <…> Если всё срастется, то, может быть, получится сделать так же, как мы сделали 9 лет назад, когда мы выпустили сразу две пластинки. Тогда мы выпустили «Детское сердце» и «Природу, свободу и любовь», — приводит слова Галанина НСН.

Исполнитель отметил, что сейчас принимает активное участие в юбилейном туре Гарика Сукачева, а также ездит на гастроли со своей группой, но надеется найти время на запись новых пластинок. По словам Галанина, релиз будет выпущен и на виниле.

22 июля сообщалось, что группа «Чиж & Co» анонсировала новый альбом впервые за 20 лет.

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