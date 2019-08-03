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Концертный тур Эда Ширана стал самым кассовым в истории музыки

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Фото: Global Look Press/EIBNER/EXPA/Johann Groder
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Концертный тур британского музыканта Эда Ширана Divide стал самым кассовым в истории мировой музыкальной индустрии, сообщила газета The Guardian.

Издание отмечает, что сборы еще не закончившегося турне превысили $736,7 млн, не учитывая, что Ширан в его рамках даст еще 12 концертов. Так исполнитель побил рекорд ирландской рок-группы U2, собравшей в рамках турне «U2 360°» с 2009 по 2011 год $736,4 млн.

19 июля Ширан впервые выступил в Москве на стадионе «Открытие-Арена», собрав на концерте около 40 тыс. поклонников. В какой-то момент 28-летний британец вышел на сцену в форме футбольной сборной России. Через два дня он посетил свою статую, установленную около парка Горького в Москве, и расписался на щеке «двойника».

Пятиметровый арт-объект он осмотрел со своей супругой Черри Сиборн и рассказал о впечатлениях в социальной сети Instagram.

18 декабря 2018 года издание Pollstar сообщило, что Ширан стал самым коммерчески успешным гастролирующим исполнителем 2018 года с результатом в $432,4 млн после 94 концертов в 53 городах.

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