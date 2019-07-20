Эд Ширан спел на стадионе «Спартака» в форме сборной России

Поп-музыкант Эд Ширан в пятницу, 19 июля, выступил на стадионе «Спартака» в Москве.

28-летний британец в какой-то момент вышел на сцену в форме футбольной сборной России, передает «Газета.ру».

«Певец Эд Ширан — в футболке сборной России. Тоже хочет быть нашим парнем», — говорится в Twitter сборной.

Пятиметровая фигура Ширана ранее появилась столичном парке Горького в честь его концерта. Данный факт вызвал недовольство со стороны депутата Госдумы Виталия Милонова.

Парламентарий отметил, что архитектурный облик Москвы не должен определяться желаниями определенных людей и вспомнил о рекламном павильоне в виде огромного чемодана на Красной площади.

18 декабря 2018 года издание Pollstar сообщило, что Ширан стал самым коммерчески успешным гастролирующим исполнителем 2018 года с результатом в $432,4 млн после 94 концертов в 53 городах.