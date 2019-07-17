Милонов призвал убрать фигуру Эда Ширана из Москвы

Депутат Госдумы Виталий Милонов считает необходимым демонтировать пятиметровую фигуру британского поп-музыканта Эда Ширана, которая была установлена напротив арки главного входа в парк Горького.

«Если он певец такой популярный, то пускай его поклонники обратятся и, когда он помрет, ему поставят памятник, а при жизни памятник у нас вообще не ставят никому. Это дурной тон», — сказал Милонов 17 июля журналистам агентства городских новостей «Москва».

Парламентарий отметил, что архитектурный облик Москвы не должен определяться желаниями определенных людей. Так, он вспомнил о павильоне в виде чемодана, который был установлен на Красной площади в рамках рекламной кампании Louis Vuitton.

«Я считаю, что точно так нельзя. Даже временный памятник — это памятник», — заключил он.

Фигура Эда Ширана появилась в Москве в честь его концерта, который пройдет 19 июля на стадионе «Открытие Арена».

18 декабря 2018 года издание Pollstar сообщило, что Ширан стал самым коммерчески успешным гастролирующим исполнителем 2018 года с результатом в $432,4 млн после 94 концертов в 53 городах. Кроме того, две его композиции, Shape of You и Perfect, вошли в пятерку самых успешных синглов на международном музыкальном рынке в 2018 году.