Эд Ширан посетил свою статую в парке Горького

Известный британский музыкант Эд Ширан посетил свою статую, установленную около парка Горького в Москве, и расписался на щеке «двойника».

Пятиметровый арт-объект он осмотрел со своей супругой Черри Сиборн и рассказал о впечатлениях в социальной сети Instagram, пишет РЕН ТВ.

Огромная фигура Ширана появилась в столичном парке Горького в честь его концерта. Данный факт вызвал недовольство со стороны депутата Госдумы Виталия Милонова.

Парламентарий отметил, что архитектурный облик Москвы не должен определяться желаниями определенных людей, и вспомнил о рекламном павильоне в виде огромного чемодана на Красной площади.

Эд Ширан в пятницу, 19 июля, выступил на стадионе «Спартака» в Москве. 28-летний британец в какой-то момент вышел на сцену в форме футбольной сборной России.