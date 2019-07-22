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Эд Ширан посетил свою статую в парке Горького

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Фото: instagram.com/teddysphotos
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Известный британский музыкант Эд Ширан посетил свою статую, установленную около парка Горького в Москве, и расписался на щеке «двойника».

Пятиметровый арт-объект он осмотрел со своей супругой Черри Сиборн и рассказал о впечатлениях в социальной сети Instagram, пишет РЕН ТВ.

Огромная фигура Ширана появилась в столичном парке Горького в честь его концерта. Данный факт вызвал недовольство со стороны депутата Госдумы Виталия Милонова.

Парламентарий отметил, что архитектурный облик Москвы не должен определяться желаниями определенных людей, и вспомнил о рекламном павильоне в виде огромного чемодана на Красной площади.

Эд Ширан в пятницу, 19 июля, выступил на стадионе «Спартака» в Москве. 28-летний британец в какой-то момент вышел на сцену в форме футбольной сборной России.

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