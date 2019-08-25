Появилось видео с места гибели режиссера Игоря Хомского

Появилось видео с места автомобильной аварии в Москве, в которой погиб российский режиссер Игорь Хомский. Ролик в воскресенье, 25 августа, публикует РЕН ТВ.

На представленных телеканалом кадрах видно, что автомобиль очень сильно поврежден. Сейчас на месте ДТП работают спасатели.

Авария произошла в Юрьевском переулке около 6:00 мск. 42-летний мужчина, управляя каршеринговым автомобилем, врезался в припаркованный «КамАЗ». От полученных травм Хомский скончался до приезда скорой помощи.

Игорь Хомский — режиссер, сценарист и актер. Он известен по таким короткометражкам, как «Очная ставка» и «Краткие сведения по некоторым эпизодам», а также сериалу «Закон каменных джунглей».