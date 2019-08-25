В Москве в ДТП погиб режиссер и актер Игорь Хомский

Режиссер и актер Игорь Хомский погиб в воскресенье в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка ГИБДД.

Авария произошла на юго-востоке мегаполиса. «Около 6:00 мск в Юрьевском переулке водитель 1976 года рождения, управляя каршеринговым автомобилем, не справился с управлением и совершил столкновение со стоящим транспортным средством», — приводит ТАСС 25 августа сообщение полиции.

Водитель автомобиля погиб, отметили в ГИБДД.

Накануне заместитель главы администрации Тамбова Алексей Ануфриев погиб в Рязанской области, его сбила проезжающая машина.