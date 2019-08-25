Прямой эфир

В Москве в ДТП погиб режиссер и актер Игорь Хомский

0
Фото: kino-teatr.ru
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Режиссер и актер Игорь Хомский погиб в воскресенье в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка ГИБДД.

Авария произошла на юго-востоке мегаполиса. «Около 6:00 мск в Юрьевском переулке водитель 1976 года рождения, управляя каршеринговым автомобилем, не справился с управлением и совершил столкновение со стоящим транспортным средством», — приводит ТАСС 25 августа сообщение полиции.

Водитель автомобиля погиб, отметили в ГИБДД.

Накануне заместитель главы администрации Тамбова Алексей Ануфриев погиб в Рязанской области, его сбила проезжающая машина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В ДТП в Чувашии погибли пять человек
Пять человек погибли в ДТП в Хабаровском крае

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019