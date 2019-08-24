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Вице-мэр Тамбова погиб в ДТП

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Фото: РЕН ТВ
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Заместитель главы администрации Тамбова Алексей Ануфриев погиб в Рязанской области, его сбила проезжающая машина. Об этом в субботу, 24 августа, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы мэрии города Надежда Пилипенко.

Она заявила, что он работал в администрации области с 2017 года и отвечал за вопросы экономики.

В пресс-службе управления МВД по Рязанской области сообщили, что Ануфриев был сбит автомобилем в Скопине, пытаясь в неположенном месте перейти дорогу на 266-м км трассы М-6 Москва — Астрахань. По данным экстренных служб города, он вероятно приехал рейсовым автобусом Москва — Тамбов.

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