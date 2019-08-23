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В Дагестане четыре человека погибли из-за камнепада

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Фото: instagram.com/МВД Дагестана (@mvd.dagestan)
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Четыре человека погибли после камнепада в Цумадинском районе Дагестана. Об этом 23 августа на своей странице в Instagram сообщает МВД по республике.

«Глава семьи, супруга и 10-летний сын погибли на месте, а 15-летний мальчик с тяжелыми последствиями был доставлен в центральную районную больницу в селении Агвали, но спустя некоторое время скончался, не приходя в сознание», — говорится в сообщении ведомства.

Инцидент произошел недалеко от селения Сильди. Автомобиль под управлением 37-летнего мужчины попал под камнепад, в результате чего машина упала в обрыв с высоты более 500 м.

13 августа спасатели в Кабардино-Балкарии эвакуировали из ущелья девятилетнего мальчика, попавшего под камнепад на высоте 2,8 тыс. м.

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