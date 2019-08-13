Попавшего под камнепад ребенка эвакуировали спасатели в КБР

Спасатели в Кабардино-Балкарии эвакуировали из ущелья мальчика, попавшего под камнепад. Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-службы управления МЧС по региону Кантемир Беров.

Инцидент произошел 13 августа в ущелье Терскол на одноименном водопаде Эльбрусского района. Находящийся на высоте 2,8 тыс. м девятилетний ребенок попал под камнепад. Мальчика эвакуировали с травмами средней степени тяжести и передали сотрудникам скорой помощи.

В службе сообщили, что на данный момент поисково-спасательные операции полностью завершены.

В этот же день спасатели спустили с Эльбруса альпиниста из Австралии, который почувствовал себя плохо во время восхождения, а позже сообщалось, что два туриста в Кабардино-Балкарии получили травмы при подъеме на гору и были эвакуированы.