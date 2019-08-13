Прямой эфир

Спасатели спустили с Эльбруса почувствовавшего себя плохо австралийца

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Спасатели спустили с Эльбруса альпиниста из Австралии, который почувствовал себя плохо во время восхождения. Об этом сообщило управление МЧС по Кабардино-Балкарии.

Отмечается, что спасатели эвакуировали мужчину 1968 года рождения с высоты 4,2 тыс. м до поляны Азау (высота 2,3 тыс. м), где он был передан медикам для оказания помощи, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что в 22:25 мск 12 августа в составе группы из 10 человек одному из альпинистов стало плохо, у него проявились признаки горной болезни. Всего в спасательных работах участвовали шесть работников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС.

В конце июля в министерстве чрезвычайных ситуаций Киргизии рассказали, что спасатели ищут российского альпиниста, пропавшего в горах республики. По данным ведомства, гражданин России совершал спуск с пика Ленина и на высоте в 5 тыс. метров перестал выходить на связь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Стала известна личность погибшего в Киргизии российского альпиниста
В горах Швейцарии с начала августа погибли три человека

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017