Спасатели спустили с Эльбруса почувствовавшего себя плохо австралийца

Спасатели спустили с Эльбруса альпиниста из Австралии, который почувствовал себя плохо во время восхождения. Об этом сообщило управление МЧС по Кабардино-Балкарии.

Отмечается, что спасатели эвакуировали мужчину 1968 года рождения с высоты 4,2 тыс. м до поляны Азау (высота 2,3 тыс. м), где он был передан медикам для оказания помощи, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что в 22:25 мск 12 августа в составе группы из 10 человек одному из альпинистов стало плохо, у него проявились признаки горной болезни. Всего в спасательных работах участвовали шесть работников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС.

В конце июля в министерстве чрезвычайных ситуаций Киргизии рассказали, что спасатели ищут российского альпиниста, пропавшего в горах республики. По данным ведомства, гражданин России совершал спуск с пика Ленина и на высоте в 5 тыс. метров перестал выходить на связь.