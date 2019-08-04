В горах Швейцарии с начала августа погибли три человека

Два альпиниста из Германии погибли в Швейцарии при восхождении на пик Дан-Бланш. Спортсмены сорвались в субботу, 3 августа, когда шли по маршруту южного хребта. Об этом сообщается на сайте полиции кантона Вале.

Очевидцами падения стали другие альпинисты, которые сообщили о ЧП в спасательные службы. Обстоятельства происшествия пока не установлены, расследование ведется. Власти устанавливают личности погибших.

1 августа в горах кантона Вале погибла 58-летняя туристка из Великобритании. При переходе через ледник женщина провалилась в трещину во льду, пишет «РИА Новости».

В начале июня в индийских Гималаях пропала группа альпинистов, которые должны были вернуться в базовый лагерь 26 мая. Группа состояла из 8 человек из разных стран: четыре гражданина Великобритании, двое из США, один из Австралии и еще один из Индии.

Позже было установлено, что люди погибли в результате схода лавины.