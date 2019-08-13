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Двое туристов получили травмы при восхождении на Эльбрус

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Фото: ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской республике
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Два туриста в Кабардино-Балкарии получили травмы во время восхождения на Эльбрус и были эвакуированы. Об этом 13 августа сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.

Информация о сорвавшихся со склонов альпинистах на высоте 5,3 км поступила в службу спасения утром 13 августа, пишет RT. Изначально сообщалось об одном человеке, получившем травмы, однако на месте сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда обнаружили еще пострадавшую женщину. Обоих эвакуировали с помощью вертолета и передали врачам. У мужчины диагностирована черепно-мозговая травма, у женщины — травма ноги.

По данным «Интерфакса», сотрудники МЧС эвакуировали трех альпинистов из разных групп. По информации агентства, женщина получила травму шейного отела позвоночника, а у третьего пострадавшего развился отек легких. В спасательной операции участвовали пять спасателей и две единицы техники, в том числе вертолет, уточняет сайт kp.ru.

Как пишет «Ридус», 12 августа спасатели сняли с Эльбруса альпиниста из Австралии, который почувствовал себя плохо: у него произошел приступ горной болезни. Спасатели МЧС эвакуировали 51-летнего спортсмена с высоты 4,2 км.

3 августа сообщалось, что альпинист из Румынии получил травму ноги при восхождении на Эльбрус.

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