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От ударов молний в польских Татрах погибли пять человек

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Фото: Global Look Press/Martin Braito
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От ударов молний в польских Татрах погибли четыре человека и около ста пострадали. Еще один человек погиб на словацкой стороне горной цепи. Об этом 22 августа сообщает «РИА Новости».

«Около 100 пострадавших. Постоянно поступает новая информация. Много людей в тяжелом психологическом состоянии», — рассказал прибывший на место происшествия премьер-министр Польши Матуеш Моравецкий. Он добавил, что спасательные мероприятия продолжатся утром, потому что на данный момент нет уверенности в том, что в горах не осталось людей.

Моравецкий отметил, что в последний раз подобное случалось на горе Гевонт 83 года назад — в 1936 году там погибли четыре человека.

Гора Гевонт и в этот раз оказалась одним из мест трагедии: в результате сильного удара молнии несколько человек были ранены, а одного из них, 12-летнего мальчика, не удалось спасти несмотря на реанимационные мероприятия.

Как сообщили спасатели, опасность мог представлять металлический крест, установленный на вершине горы, а также множественные металлические цепи, которыми огорожены туристические тропы.

В спасательных операциях участвуют четыре вертолета.

12 августа сообщалось, что молния, ударившая в автостоянку, уничтожила 40 домов на колесах в Каталонии.

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