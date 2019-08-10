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Удар молнии травмировал 15 немецких футболистов

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Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda
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В Германии от удара молнии пострадали 15 футболистов. Об этом в субботу, 10 августа, сообщает газета Merkur.

Как сообщает издание, в результате удара молнии в городе Розенфельд-Хайлигенциммерн в Баден-Вюртемберге 15 футболистов от 19 до 48 лет получили легкие травмы. По словам представителя полиции, инцидент произошел во время тренировки 9 августа — молния ударила рядом со спортивной площадкой, один человек потерял сознание. Все футболисты были доставлены в больницу машинами скорой помощи.

В Merkur отметили, что спасатели Баден-Вюртемберга и Баварии сообщили о многочисленных вызовах.

По данным издания, из-за сильной грозы в Баден-Вюртемберге отложили начало матча кубка DFB между футбольными клубами «Зандхаузен» и «Боруссия Менхенгладбах» — прожекторы на стадионе в результате сильного дождя вышли из строя, а зрителей в нижних рядах попросили перебраться в безопасное место.

Также стало известно, что тысячи посетителей музыкального фестиваля «Тауберталь» были эвакуированы из-за непогоды. Властями Ротенбурга был выделен ангар, где нашли убежище около 400 человек. Отмечается, что многие пострадали из-за сильного ветра.

7 августа сообщалось, что два швейцарских самолета вернулись в аэропорт после попадания в них молний, а в конце июля в Индии более 50 человек стали жертвами молнии за два дня.

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