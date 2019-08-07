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Два самолета в Швейцарии вернулись в аэропорт после попадания молний

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Фото: Global Look Press/Christophe Gateau/dpa
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В Швейцарии в два самолета авиакомпании Swiss попадали молнии. Инциденты произошли 6 августа, пишет Blick.

Отмечается, что воздушным судам пришлось вернуться в аэропорты.

Первый случай произошел утром. После вылета самолета LX724 из Цюриха в Амстердам, лайнер вернулся обратно из-за возможных повреждений, полученных в результате попадания молнии.

Пассажиры позже отправились в Нидерланды другим рейсом.

Вскоре после этого в самолет LX2084, летевший в Лиссабон, также попала молния, и он вернулся в Цюрих.

В авиакомпании заверили, что угрозы пассажирам обоих лайнеров не было.

Самолеты отправили на ремонт и техническое обслуживание.

6 августа сообщалось, что самолет с командой певицы Pink загорелся при посадке в Дании.

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