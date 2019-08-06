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Пассажирский самолет задымился при посадке в Валенсии

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Фото: Global Look Press/Bayne Stanley/ZUMAPRESS.com
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Самолет авиакомпании British Airways, следовавший из Лондона в Валенсию, задымился при посадке. Пострадали не менее 19 человек, пишет Daily Mail.

По данным журналистов, трех человек госпитализировали из-за отравления дымом, еще более 10 пострадали при эвакуации по надувным трапам. Всего на борту находились 175 пассажиров.

Отмечается, что серьезное задымление произошло в салоне сразу после посадки в аэропорту Манисес в 19:00 (20:00 мск) 5 августа.

Причины задымления пока не установлены.

На опубликованных пассажирами кадрах видно, что кислородные маски не сработали, и люди сидят в салоне в дыму. Некоторые пассажиры отмечают, что задымление появилось еще во время полета, при этом экипаж воздушного судна якобы не делал никаких объявлений и не давал указаний.

19 июля сообщалось о задымлении на борту Boeing в Шереметьево.

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