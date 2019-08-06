Пассажирский самолет задымился при посадке в Валенсии

Самолет авиакомпании British Airways, следовавший из Лондона в Валенсию, задымился при посадке. Пострадали не менее 19 человек, пишет Daily Mail.

По данным журналистов, трех человек госпитализировали из-за отравления дымом, еще более 10 пострадали при эвакуации по надувным трапам. Всего на борту находились 175 пассажиров.

Отмечается, что серьезное задымление произошло в салоне сразу после посадки в аэропорту Манисес в 19:00 (20:00 мск) 5 августа.



Причины задымления пока не установлены.

На опубликованных пассажирами кадрах видно, что кислородные маски не сработали, и люди сидят в салоне в дыму. Некоторые пассажиры отмечают, что задымление появилось еще во время полета, при этом экипаж воздушного судна якобы не делал никаких объявлений и не давал указаний.

PANICO!!! MIEDO jamás habia vivido algo igual. Buf lo hemos contado de milagro! Se ha prendido fuego el avión en el que volábamos Londres-Valencia!! Acabamos de aterrizar @British_Airways pic.twitter.com/E82pfIKvJQ — Dani Meroño Bori (@Dani_Merono) 5 августа 2019 г.

19 июля сообщалось о задымлении на борту Boeing в Шереметьево.