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Названа причина задымления Boeing в Шереметьево

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Фото: СК РФ
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Представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская назвала причину задымления в самолете Boeing 737 авиакомпании Nordwind («Северный ветер»).

«Причиной инцидента является попадание паров гидравлической жидкости и масла в систему кондиционирования воздушного судна при заборе воздуха и его дальнейшем поступлении в салон», — цитирует ее агентство ТАСС.

Специалисты не обнаружили на борту следов возгорания или пожара, агрегаты лайнера не повреждены. Врачи не нашли у пассажиров, обратившихся за медпомощью, признаков удушения и отравления дыхательных путей. Эвакуация людей с самолета проходила в штатном режиме.

Проверку ведет как ММСУТ СК, так и Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП). Авиаперевозчика также ждет внеплановая проверка.

Инцидент произошел в ночь на пятницу в аэропорту Шереметьево. Самолет следовал в Ереван. Борт не смог вылететь из-за задымления, которое возникло при разбеге по взлетно-посадочной полосе (ВПП). Экипаж принял решение об экстренном торможении и эвакуации.

По данным МЧС, в самолете находились 187 человек. Восемь человек пострадали, из них двое госпитализированы.

Пассажиров доставили в пункт назначения резервным бортом, на вылет зарегистрировались 145 человек.

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