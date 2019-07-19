Росавиация создала комиссию для расследования инцидента в Шереметьево

Росавиация сформировала специальную комиссию для расследования причин инцидента с самолетом авиакомпании Nordwind («Северный ветер») в столичном аэропорту Шереметьево.

Как сообщили «РИА Новости» в пресс-службе ведомства в пятницу, 19 июля, комиссия уже приступила к работе.

Ранее стало известно, что следовавший в Ереван самолет не смог вылететь из Шереметьево из-за задымления на борту.

В результате эвакуации по надувным трапам пострадали восемь человек. Всего на борту находились 187 пассажиров.

Директор по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова заявила, что один пассажир госпитализирован, у пяти пассажиров травмы средней степени тяжести.