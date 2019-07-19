Появилось видео эвакуации из самолета в Шереметьево из-за задымления

Появилось видео эвакуации пассажиров самолета Nordwind Airlines в московском аэропорту Шереметьево из-за задымления. Кадры опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Ранее в пресс-службе МЧС сообщили, что восемь человек пострадали в результате эвакуации из самолета, который не смог вылететь из Шереметьево в Ереван из-за сильного задымления.

Несколько человек были доставлены в медицинские учреждения, остальные ожидают в аэропорту отправки рейса. Предположительно, новый борт вылетит в Ереван в 4:00.