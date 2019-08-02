В Сети появилось видео экстренной посадки самолета на трассу в США

В США одномоторный самолет KR-2 экстренно сел на оживленную автомобильную трассу. Об этом сообщает газета Seattle Times со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел 1 августа в Сиэтле штата Вашингтон на Pacific Ave. Предварительно установлено, что самолет совершил посадку, после того как у него закончилось топливо. В момент приземления пропеллер не вращался, а пилот до последнего пытался выровнять самолет, чтобы как можно мягче приземлиться и не столкнуться с автомобилями, уточняет телеканал «Звезда». Проехав по трассе около 100 м, самолет остановился.

В результате происшествия никто не пострадал. Один из автомобилистов снял эпизод с самолетом на видеорегистратор, сообщает телеканал «360». На кадрах записи видно, что на дороге стоит небольшой лайнер, а позднее из него выходит пилот.

Самолет оперативно убрали с проезжей части, движение на трассе нормализовано. Сам пилот на местной радиостанции КОМО заявил, что летел на работу, но был вынужден экстренно посадить воздушное судно, потому что у него заглох двигатель.

10 июля сообщалось, что самолет совершил экстренную посадку в США из-за повреждения двигателя.