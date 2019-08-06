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Самолет с командой певицы Pink загорелся при посадке в Дании

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Фото: TASS/Oexenholt Foto
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В аэропорту датского города Тирструп при посадке загорелся самолет, на борту которого находились менеджеры и помощники певицы Pink, сообщает Fox News во вторник, 6 августа.

По данным телеканала, инцидент произошел накануне, когда частный лайнер Cessna 560XL совершал рейс из Осло, где состоялся концерт. На борту находились 10 человек без артистки, никто не пострадал.

Сама Pink не комментирует случившееся. Сообщить какие-либо подробности отказались и представители датской полиции. Лишь организаторы выступления певицы в датском городе Хорсенс заявили, что ее концерт состоится по графику в среду вечером, 7 августа.

В конце июня сообщалось, что в Великобритании фанатка родила ребенка на концерте певицы Pink. У 32-летней Дениз Джонс отошли воды за несколько секунд до того, как артистка начала свое выступление. Роды были стремительными, и уже через несколько минут на свет появилась девочка.

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