Прямой эфир

Летевший в Турцию самолет вернулся в Москву из-за отказа двигателя

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Самолет авиакомпании «Россия», вылетевший из Москвы в Анталью (Турция), вернулся в аэропорт Внуково. Причиной стал отказ двигателя, рассказал источник в экстренных службах.

Самолет уже совершил посадку, рассказал источник ТАСС. Он уточнил, что проблемы возникли с одним из четырех двигателей. Такая ситуация не представляет угрозы, но командир всё же решил вернуться.

По данным портала Flaghtradar, самолет развернулся над Черным морем, пролетев почти половину пути, и сел через 3 часа 40 минут после отправки.

Ранее 22 июля самолет, летевший из Тюмени в Минеральные Воды, вернулся в тюменский аэропорт. Причиной стало срабатывание датчика неисправности. При посадке никто из 105 находившихся на борту пассажиров и членов экипажа не пострадал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
SSJ-100 c треснувшим лобовым стеклом сел во Владивостоке
Самолет Utair вернулся в Москву из-за проблем с кондиционированием

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017