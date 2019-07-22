Летевший в Турцию самолет вернулся в Москву из-за отказа двигателя

Самолет авиакомпании «Россия», вылетевший из Москвы в Анталью (Турция), вернулся в аэропорт Внуково. Причиной стал отказ двигателя, рассказал источник в экстренных службах.

Самолет уже совершил посадку, рассказал источник ТАСС. Он уточнил, что проблемы возникли с одним из четырех двигателей. Такая ситуация не представляет угрозы, но командир всё же решил вернуться.

По данным портала Flaghtradar, самолет развернулся над Черным морем, пролетев почти половину пути, и сел через 3 часа 40 минут после отправки.

Ранее 22 июля самолет, летевший из Тюмени в Минеральные Воды, вернулся в тюменский аэропорт. Причиной стало срабатывание датчика неисправности. При посадке никто из 105 находившихся на борту пассажиров и членов экипажа не пострадал.