Самолет вернулся в Тюмень после срабатывания датчика неисправности шасси

Самолет Boeing-735 авиакомпании Utair, следовавший из Тюмени в Минеральные воды, в понедельник, 22 июля вернулся в аэропорт вылета.

Как сообщает Уральское следственное управление на транспорте СК РФ, самолет набрал высоту, после чего на борту сработал датчик неисправности шасси.

Командир воздушного судна принял решение о выработке топлива и возвращении в аэропорт. Отмечается, что самолет произвело благополучную посадку.

На борту находились 105 пассажиров и пять членов экипажа. Никто не пострадал. Устанавливаются причины произошедшего.

20 июля самолет Sukhoi Superjet 100, вылетевший из Южной Кореи, благополучно приземлился во Владивостоке после того, как верхний слой лобового стекла лайнера треснул во время полета.