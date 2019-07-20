SSJ-100 c треснувшим лобовым стеклом сел во Владивостоке

Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), вылетевший из Южной Кореи, благополучно приземлился во Владивостоке после того, как верхний слой лобового стекла лайнера треснул во время полета. Об этом в субботу, 20 июля, сообщили ТАСС в пресс-службе авиакомпании.

«У самолета в воздухе треснул верхний слой лобового стекла. Лайнер следовал из Южной Кореи во Владивосток. Самолет благополучно завершил рейс, никто не пострадал. На борту находились 69 пассажиров, в том числе один ребенок, а также семь членов экипажа», — отметили они.

Уточняется, что лайнер выполнял чартерный рейс. Он вылетел во Владивосток из аэропорта южнокорейского города Янъян.

11 июля самолет авиакомпании Air Canada совершил экстренную посадку на Гавайских островах из-за сильной турбулентности. Лайнер совершал рейс из Ванкувера в австралийский Сидней. Однако на высоте 10 тыс. м он попал в зону турбулентности, в результате которой пострадали 35 человек.