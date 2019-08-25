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В ДТП в Чувашии погибли пять человек

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Фото: Пресс-служба МВД по Чувашской Республике
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В Шемуршинском районе Чувашии столкнулись два автомобиля, жертвами ДТП стали пять человек, пишет в воскресенье, 25 августа, ТАСС со ссылкой на МВД по республике.

По предварительным данным, 23-летний водитель иномарки Toyota Corolla выехал на встречную полосу и врезался в машину LADA Vesta. В результате столкновения погибли 31-летняя пассажирка иномарки, водитель LADA Vesta и трое находившихся в автомобиле — двое мужчин 47 лет и один 42-х.

Водитель Toyota Corolla и 27-летний пассажир госпитализированы с травмами. Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек»).

Оба автомобиля зарегистрированы в Ульяновской области.

24 августа под Волгоградом иномарка, выехавшая на встречную полосу, столкнулась с автобусом. В результате случившегося погибли пятеро пассажиров легкового автомобиля, среди которых было двое детей 12 и 7 лет.

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