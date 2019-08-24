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Возбуждено уголовное дело после гибели пяти человек в ДТП под Калугой

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Фото: МВД РФ
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Полицейские возбудили уголовное дело по факту ДТП с пятью погибшими под Калугой. Об этом в субботу, 24 августа, сообщили в региональном управлении МВД.

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Расследование ведется по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

По данным полиции, 24 августа около 10:40 мск в микрорайоне Анненки автомобиль Mercedes врезалcя в легковушку Kia Sportage. Удар был такой силы, что погибли пять человек, находившихся во второй иномарке.

«Погибли на месте происшествия мужчина 1994 года рождения, две женщины 1975 и 1995 годов рождения, мальчик 2016 года рождения. Подросток 2009 года рождения скончался в приемном отделении областной больницы», — говорится в сообщении на сайте управления МВД РФ по Калужской области.

Водитель Mercedes с переломами ног был доставлен в медучреждение.

В ночь на субботу на трассе под Волгоградом в ДТП погибли пять человек. На трассе «Каспий» водитель машины Hyundai Solaris выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом, который направлялся из Москвы в Жирновск и перевозил 26 человек.

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