Число погибших в ДТП под Волгоградом увеличилось до пяти человек

Число погибших в ДТП с рейсовым автобусом под Волгоградом увеличилось до пяти человек, пишет в субботу, 24 августа, «РИА Новости» со ссылкой на комитете здравоохранения области.

Там рассказали, что в больнице скончались ранее госпитализированные женщина и 12-летняя девочка.

В ночь на субботу на трассе «Каспий» водитель машины Hyundai Solaris выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом, который направлялся из Москвы в Жирновск и перевозил 26 человек. В результате случившегося сначала погибли водитель и двое пассажиров иномарки, среди которых был семилетний ребенок.

Ранее в субботу сообщалось, что двое пострадавших пассажиров иномарки — женщина и ребенок — находятся в реанимации с множественными повреждениями, включая черепно-мозговые травмы и переломы.