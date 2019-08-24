Пять человек погибли в ДТП в Хабаровском крае

В Хабаровском крае пять человек погибли в ДТП, об этом в субботу, 24 августа, сообщили в ГИБДД России.

Toyota Rav 4 ехала по трассе Благодатное — Князе-Волконское, уточнили в ведомстве. По данным правоохранителей, за рулем автомобиля находился водитель с признаками опьянения. Во время движения легковушка съехала с дороги и опрокинулась.

Водитель иномарки и его четыре пассажира погибли на месте ДТП, отмечает «Интерфакс».

Ранее в этот же день в Калужской области Mercedes врезалcя в легковушку Kia Sportage. Погибли пять человек, которые находились во второй иномарке.