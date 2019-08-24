Прямой эфир

В Омской области после автобусного ДТП пострадали восемь человек

0
Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Омской области
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Восемь человек доставили в больницу после столкновения автобусов в Омской области. Об этом 24 августа сообщает пресс-служба областного УМВД.

«Предварительно установлено, что водитель пассажирского микроавтобуса «Газель» (личность мужчины устанавливается) двигался по автодороге Омск–Калачинск в направлении Омска. В районе 52-го км он допустил столкновение с пассажирским автобусом «ПАЗ» под управлением мужчины 1958 года рождения», — рассказали в ведомстве и добавили, что водитель «Газели» и семь пассажиров были доставлены в медицинское учреждение.

Как отмечает пресс-служба, о ДТП стало известно утром этого же дня, на момент аварии в «ПАЗе» находились восемь пассажиров, а в «Газели» — семь.

На место происшествия выехали следственно-оперативная группа и бригада скорой медицинской помощи. Обстоятельства и причины происшествия будут выяснены в ходе проверки.

Накануне в Ижевске 17 человек попали в больницу в результате ДТП с автобусом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Названа причина ДТП с тремя погибшими под Волгоградом
Три человека стали жертвами ДТП в Кемеровской области

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019