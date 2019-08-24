В Омской области после автобусного ДТП пострадали восемь человек

Восемь человек доставили в больницу после столкновения автобусов в Омской области. Об этом 24 августа сообщает пресс-служба областного УМВД.

«Предварительно установлено, что водитель пассажирского микроавтобуса «Газель» (личность мужчины устанавливается) двигался по автодороге Омск–Калачинск в направлении Омска. В районе 52-го км он допустил столкновение с пассажирским автобусом «ПАЗ» под управлением мужчины 1958 года рождения», — рассказали в ведомстве и добавили, что водитель «Газели» и семь пассажиров были доставлены в медицинское учреждение.

Как отмечает пресс-служба, о ДТП стало известно утром этого же дня, на момент аварии в «ПАЗе» находились восемь пассажиров, а в «Газели» — семь.

На место происшествия выехали следственно-оперативная группа и бригада скорой медицинской помощи. Обстоятельства и причины происшествия будут выяснены в ходе проверки.

Накануне в Ижевске 17 человек попали в больницу в результате ДТП с автобусом.