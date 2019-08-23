Три человека стали жертвами ДТП в Кемеровской области

Три человека погибли и один пострадал в пятницу, 23 августа, в результате ДТП в Кемеровской области. Об это сообщили в региональном главке МВД.

Авария произошла в 6:40 (2:40 мск) на 43-м километре дороги Ленинск-Кузнецкий – Прокопьевск – Новокузнецк. Водитель автомобиля Toyota съехал на обочину дороги, где шли работы по укладке асфальтобетона, и столкнулся с катком.

«Водитель 1969 и два пассажира 1972 и 2000 годов рождения погибли на месте. Несовершеннолетний 2005 года доставлен в медучреждение», — сказали в ведомстве.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

21 августа сообщалось, что пять человек получили травмы в результате столкновения двух машин на трассе в Краснодарском крае.