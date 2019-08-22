Семь человек госпитализированы после ДТП в Мордовии

Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Мордовии вечером в четверг, травмы получили семь человек. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.

По данным правоохранителей, ДТП произошло в Краснослободском районе. Столкнулись BMW и «Нива». Семеро пострадавших доставлены в больницу, среди них — ребенок 2006 года рождения, передает 22 августа ТАСС.

Обстоятельства аварии и ее виновник уточняются.

Ранее в четверг стало известно, что в России дорожно-транспортные происшествия, после которых автомобиль уже нельзя восстановить, чаще всего случаются в городе Темрюк Краснодарского края. В Иркутске и Новосибирске машины полностью разбиваются в полтора раза чаще, чем в среднем по стране.