Прямой эфир

Семь человек госпитализированы после ДТП в Мордовии

0
Фото: УГИБДД по Республике Мордовия
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Мордовии вечером в четверг, травмы получили семь человек. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.

По данным правоохранителей, ДТП произошло в Краснослободском районе. Столкнулись BMW и «Нива». Семеро пострадавших доставлены в больницу, среди них — ребенок 2006 года рождения, передает 22 августа ТАСС.

Обстоятельства аварии и ее виновник уточняются.

Ранее в четверг стало известно, что в России дорожно-транспортные происшествия, после которых автомобиль уже нельзя восстановить, чаще всего случаются в городе Темрюк Краснодарского края. В Иркутске и Новосибирске машины полностью разбиваются в полтора раза чаще, чем в среднем по стране.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Опубликованы кадры с места ДТП в Подмосковье с восемью пострадавшими
Автомобилист сбил трех паралимпийцев в Тульской области

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019