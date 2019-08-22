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Опубликованы кадры с места ДТП в Подмосковье с восемью пострадавшими

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Опубликованы кадры с места аварии автобуса в Московской области. Об этом 22 августа сообщает телеканал «Звезда».

ДТП произошло утром 22 августа на 69-м км трассы М-9 «Балтия». Автобус Golden Dragon, следовавший по маршруту Псков–Москва, съехал в кювет и перевернулся. В результате восемь человек получили травмы. Они были госпитализированы в состоянии средней тяжести. У кого-то зафиксированы ушибы, у кого-то — небольшие порезы от стекла, сообщает телеканал «360».

На кадрах записи видно, что автобус получил значительные повреждения, кабина оказалась смята в результате удара о землю. По предварительным данным, водитель заснул за рулем. В салоне находилось 14 пассажиров.

В связи с произошедшим Ространснадзор проведет проверку перевозчика «Мобил Трак Центр», которому принадлежит попавший в аварию автобус, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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