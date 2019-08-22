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Стали известны города с самым большим количеством «тотальных» ДТП

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Фото: ТАСС/Виталий Тимкив
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В России дорожно-транспортные происшествия, после которых автомобиль уже нельзя восстановить, чаще всего случаются в городе Темрюк Краснодарского края. Об этом 22 августа сообщает «РИА Новости», ссылаясь на данные страховой компании «Согласие».

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«Самым опасным для водителей оказался город Темрюк в Краснодарском крае: там дорожные аварии с полным уничтожением автомобиля случаются почти в два с половиной раза чаще, чем в среднем по России. К городам повышенной опасности можно также отнести Челябинск, Липецк и Воронеж (частота «тоталей» здесь в 1,8–1,9 раза выше среднероссийской)», — рассказал изданию директор департамента андеррайтинга и управления продуктами компании Андрей Ковалев.

Он добавил, что в Иркутске и Новосибирске машины полностью разбиваются в полтора раза чаще, чем в среднем по стране. Показатели «тотальной» аварийности в Ставрополе и Ростове-на-Дону также превысили среднероссийские показатели.

В число наиболее безопасных городов вошли Тюмень, Ульяновск и Рязань — там машины, застрахованные по автокаско, разбиваются «вдребезги» почти вдвое реже, чем в других регионах. В Ярославле и Калининграде частота таких происшествий на 19% и 18% ниже, чем в среднем по стране, в Пскове — на 15%, а в Оренбурге — на 10%.

В анализе учитывались около 200 тыс. договоров компании.

1 августа сообщалось, что в России могут создать страховые полисы для беспилотных машин. На данный момент действующие нормы страхования российского транспорта не предусматривают специального регулирования для беспилотных транспортных средств, в правилах дорожного движения они также отсутствуют.

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